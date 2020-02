ArrivÃ©e Ã  Nouakchott du ministre marocain des Affaires Ã©trangÃ¨res

AMI - Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, est arrivé, mardi soir à Nouakchott, pour une de deux jours en Mauritanie.



Il a été accueilli à l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsy par le ministre des Affaires étrangère, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, du directeur du département Maghreb Arabe au même département, M. Abderrahmane Ould Sidi Mohamed et l’ambassadeur du Maroc à Nouakchott, SEM. Hamid Chabar.