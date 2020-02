Les prÃ©sidents mauritaniens et sÃ©nÃ©galais donnent une confÃ©rence de presse

AMI - Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a souligné, ce mardi au salon d’honneur de l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsi, dans une conférence presse conjointe avec son homologue sénégalais, le Président Macky Sall, la profondeur, la solidité et la diversité des relations entre la Mauritanie et le Sénégal.



Il a ajouté que la visite que vient d’effectuer à Nouakchott le Président sénégalais a été une occasion d’examiner les relations du sang, du voisinage et de coopération entre les deux pays, précisant que ces relations sont fondées sur les échanges économiques équitables, les liens sociaux et le partage d’un même espace spirituel.



Pour sa part, le Président Macky Sall a indiqué que la visite d’amitié et de travail qu’il vient d’effectuer en Mauritanie a permis d’examiner un ensemble de questions liées à la coopération bilatérale et qu’elle contribuera immanquablement à impulser les relations de coopération et à les diversifier.



Le Président sénégalais a fait observer que les deux pays qui partagent une vie en paix et en fraternité des deux côtés du fleuve, partagent aujourd’hui, à la faveur du destin, le champ gazier d’Ahmeyim dont l’exploitation débutera très prochainement.



Voici la consistance de cette conférence :



Au sujet de l’actualité sur l’élargissement éventuel du G5 au Sénégal, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a précisé que le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique a mis en évidence l’impérieuse nécessité de l’approche multisectorielle en matière de lutte contre le terrorisme. Il a indiqué que le G5 apprécie la disponibilité du Sénégal à contribuer à la sécurité dans la région et salue la volonté de la CEDEAO en faveur de la préservation de la paix et de la sécurité dans le Sahel, notant que les modalités et la forme de leur contribution sont du ressort d’un avis collectif de part et d’autre.



Le président sénégalais a, ensuite, souligné que la lutte contre le terrorisme revêt un caractère global et que plusieurs organisations régionales sont déjà impliquées comme le G5 Sahel, l’UMOA, la Force multinational du Lac Tchad. « Notre démarche est de nous fédérer dans les espaces de coopération qui sont déjà en marche, notamment à travers la contribution de la CEDEAO et de l’ONU au financement de l’effort de lutte contre le terrorisme et nous plaidons auprès du G5 Sahel pour mettre hors d’état de nuire le terrorisme » a ajouté Macky Sall.



A une question relative aux facilités accordées par la Mauritanie aux pêcheurs sénégalais, M. Macky Sall, a tenu à remercier vivement le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour les dispositions prises en matière des redevances. C’est là un acte panafricain par essence, a-t-il fait remarquer.



M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a assuré que ni la Mauritanie, ni le Sénégal, ne peuvent être insensibles ou indifférents, l’un vis-à-vis de l’autre.



Au sujet des relations bilatérales, Macky Sall a fait savoir que celles-ci sont multiples, solides, diverses et anciennes et que les peuples mauritanien et sénégalais sont unis par l’histoire, la spiritualité, l’amitié, la parenté et le bon voisinage ; un tissu relationnel qui traverse les âges et transcende les générations grâce à Allah, a-t-il indiqué.



Concernant le champ gazier transfrontalier entre les deux pays, le Président sénégalais a fait observer que les deux pays qui partagent une vie en paix et en fraternité des deux côtés du fleuve, partagent aujourd’hui, à la faveur du destin, le champ gazier d’Ahmeyim dont l’exploitation débutera en moins de deux ans. Cette ressource est aujourd’hui un moyen supplémentaire d’union et de coopération, alors que nombreux sont ceux qui pensaient qu’un accord de partage gazier est impossible en moins de dix ans.



S’agissant de ses entretiens avec le Président de la République, M. Macky Sall a déclaré : « Nous avons eu des entretiens approfondies sur des questions d’intérêt commun et nos relations bilatérales sont excellentes, confiantes et nous œuvrons à leur renforcement et au partage de nos expériences et nous soutenir mutuellement ».



M. Macky Sall a remercié le Président M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour l'initiative "Clean Gas", destinée à la réduction des émissions de carbone par l'exploitation des ressources gazières grâce aux énergies renouvelables, ainsi que pour sa participation remarquable et unanimement appréciée à la 6e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, en sa qualité d’invité d’honneur ; participation qui a contribué au succès du Forum.



Il a également félicité le Président de la République pour la tenue, en quelques jours, à Nouakchott, du sommet G5 Sahel, assurant que le Sénégal apporte toute sa solidarité au G5, et restera aux côtés du Président mauritanien dans ses nouvelles initiatives.



Le président sénégalais a déclaré : « C’est le lieu, ici, de saluer les efforts de la Mauritanie dans la lutte contre le terrorisme et le radicalisme violent, comme en témoigne son organisation, en janvier dernier, d’un important forum sur l’Islam en tant que source de tolérance et de modération contre l’obscurantisme et le fanatisme. Là aussi, nous avons des défis communs à relever, la main dans la main, dans un contexte de recrudescence du péril terroriste dans la zone sahélienne ; j’y engage nos gouvernements à travailler dans le même esprit d’amitié et de solidarité en cultivant des relations de proximité sans formalisme protocolaire, parce que c’est la qualité de nos relations qui justifie cette posture ».













