Arrestation de trois Mauritaniens au Mali accusÃ©s d'appartenance Ã  Al QaÃ¯da

Le Calame - Les autorités maliennes ont procédé à l'arrestation de trois Mauritaniens accusés d'appartenance à l'organisation d'Al Qaïda. Selon la page Facebook de la Diaspora mauritanienne au Mali, les trois mauritaniens (Cheikh Ahmed Taleb, Mohamed Khlil Abdallahi et Sid'Ahmed Zekerya Gleib), qui étaient à bord de motos, ont été appréhendés dans la ville de Kayes.



Dans un enregistrement du responsable du commissariat 2 de cette ville, les trois hommes seraient armés et envisageaient de s'attaquer à un poste sénégalais frontalier avec le Mali. Le commissaire de police malien a recommandé aux populations beaucoup de vigilance et plus d'attention.



Dans un autre enregistrement rapporté sur la page Facebook de la Diaspora mauritanienne au Mali, l'un des trois accusés nie catégoriquement les accusations des autorités maliennes et précise que lui et ses deux coaccusés ne seraient que de paisibles éleveurs en quête de pâturage et non des terroristes d'Al Qaïda.













