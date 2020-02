CommuniquÃ© de presse: Kinross publie ses rÃ©sultats annuels, Tasiast rÃ©alisant une annÃ©e trÃ¨s positive

Tasiast Mauritanie - Le 12 février, Kinross Gold Corporation a publié ses résultats annuels pour 2019, qui montrent des niveaux de production record et une réduction des coûts à Tasiast.



Kinross a également atteint des objectifs environnementaux et sociaux importants dans toutes ses mines, y compris à Tasiast. Associées au financement du projet Tasiast 24k par la Société Financière Internationale, membre du Groupe de la Banque Mondiale, les perspectives pour 2020 sont encourageantes.



Kinross Gold Corporation a publié ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2019, la première année complète depuis l'achèvement du Projet d'Expansion de la phase 1 de Tasiast.



Les résultats pour Tasiast montrent que les niveaux de production ont augmenté de 56% par rapport à l'année précédente, engendrant en une production record de 391 097 onces d’équivalent or en 2019, soit environ 11 tonnes d’or produites en un an.



Kinross Gold Corporation a atteint une intensité de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre des plus faibles par rapport à ses pairs en 2019. Des études menées dans les communautés autour de la mine de Tasiast en Mauritanie et de la mine de Paracatu au Brésil ont montré que les niveaux de qualité de vie se sont améliorés de manière significative.



De plus, en 2019, la SFI, Exportation et développement Canada, la Banque ING et la Société générale ont également engagé un projet de financement de 300 millions de dollars pour Tasiast.



Ce financement qui souligne le climat attractif des investissements étrangers en Mauritanie, a été signé à la suite d'un processus complet de diligence raisonnable, y compris des visites de sites, des réunions avec le Gouvernement Mauritanien et d'importants examens et évaluations techniques et environnementales.



Alors que le projet 24k à Tasiast démarre, TMLSA s'attend à une efficacité opérationnelle encore plus grande et à une réduction des pertes opérationnelles, pour réduire davantage les coûts en 2020 et au-delà, aider l'entreprise sur sa voie vers une rentabilité durable.



« En 2019, notre gestion de portefeuille de mines a été satisfaisante, car nous avons augmenté la production et diminué les coûts d'une année à l'autre et généré un solide flux de trésorerie disponible.



Notre solide performance nous a permis de respecter nos prévisions de production, de coûts et de capital pour la huitième année consécutive », a déclaré J. Paul Rollinson, Président Directeur Général de Kinross Gold Corporation.



Nouakchott, 19 février 2020



Contact: Tasiast_Communications@kinross.com









