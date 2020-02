Nouadhibou : Les acteurs du tourisme expriment leurs dolÃ©ances Ã  la federation etâ€¦

Adrar-Info - Les acteurs du secteur du tourisme dans la capitale économique, Nouadhibou, ont évoqué les difficultés qu’ils confrontent, lors d’une rencontre avec une délégation de l’Union du tourisme conduite par le vice-président Moussa Ould Soufi.



Les problèmes évoqués par les acteurs du secteur du tourisme à Nouadhibou comprennent, entre autres, le manque de spécifications des sites autorisés, dans la capitale économique, pour que les guides puissent y amener les touristes.



Le guide touristique, Yahya Ould Rajel, a déclaré que, malgré l’existence de plusieurs sites touristiques dans la Wilaya, dont le ban d’Arguin et d’autres, des repères restent à faire, afin de faciliter le travail des guides.



Les guides touristiques ont également exigé, lors de la rencontre un geste en leur faveur, en tant que maillon de l’activité touristique, appelant à la formation et à l’insertion dans le secteur.



Les propriétaires d’appartements et d’hôtels, quant à eux, se sont plaints des taxes importantes qui leur sont prélevées dans la ville de Nouadhibou par la municipalité, la zone franche et d’autres. Ils exigent une révision de ces taxes.



Ils ont également critiqué la détérioration des services d’électricité et d’Internet, qui est une nuisance pour leurs clients, soulignant que la détérioration de ces services affecte le reste des services qu’ils fournissent.



Pour sa part, le vice-président de l’Union du tourisme, Moussa Ould Soufi, a déclaré dans sa réponse aux questions des acteurs du secteur à Nouadhibou que la fédération a enregistré toutes les demandes et observations et en discutera lors des réunions prévues avec les autorités administratives de l’État.



Ould Soufi a expliqué que la fédération, qui est membre du Syndicat des employeurs mauritaniens, s’est engagée à fournir 500 emplois dans le cadre de l’accord signé entre le syndicat et le ministère de l’Emploi, notant que la visite de sa délégation à Nouadhibou fait partie des préparatifs de la fédération quant au respect de cet engagement.



Il a également indiqué la formation d’un comité chargé de suivre l’application des normes de qualité au niveau des installations touristiques et de la classification des hôtels en fonction des services fournis aux touristes dans les hôtels, appartements et restaurants, soulignant que le comité commencera par la capitale Nouakchott avant de se diriger vers Nouadhibou.



Source : https://www.alakhbar.info/?q=node/23460



Traduit par Adrar.info









