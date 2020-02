Le PrÃ©sident de la RÃ©publique reÃ§oit une dÃ©lÃ©gation du SÃ©nat amÃ©ricain

AMI - Le Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu mercredi matin, au Palais présidentiel à Nouakchott, une délégation du Sénat américain, conduite par le sénateur James Inhofe, président de la commission de la défense du Sénat américain, actuellement en visite dans notre pays.



À sa sortie d’audience, le chef de la délégation du Sénat américain a fait la déclaration suivante à l’AMI :



"Nous apprécions hautement le Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, que nous considérons comme un ami et un frère. De sorte que nous aspirons, sous son règne, à la réalisation de grandes réformes, que nous attendions depuis longtemps. En notre qualité de partenaires essentiels, nous partageons sa vision pour faire face aux défis de la région. Il peut compter sur notre soutien à cet égard".



La rencontre s’est déroulée en présence de MM. :



- Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de cabinet du Président de la République ;



- Mme Salma Mint Tegueddi, chargée de mission à la Présidence de la République ;



- Thiam Djombar, Conseiller à la Présidence de la République ;



- Mohamed Lemine Ould Dadde, chargé de mission à la Présidence de la République ;



- Ahmed Ould Bahini, chargé de mission à la Présidence de la République ;



- Ahmed Ould Bah, conseiller à la Présidence de la République ;



- Sidi Mohamed Ould Bouna, chargé de mission à la Présidence de la République ;



- El Hassen Ould Zeine, chargé de mission à la Présidence de la République ;



Et de SE. Michael Dodman, ambassadeur des États-Unis d’Amérique auprès de la Mauritanie.













