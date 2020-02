Â« Le roi Mohammed VI veut des relations extraordinaires avec la Mauritanie Â» (ministre)

Apanews - Le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, a indiqué avoir transmis au président mauritanien la forte volonté du Roi Mohammed VI de développer les relations bilatérales au plus haut niveau.



La volonté de sa Majesté est que les relations avec la Mauritanie ne soient pas des « relations ordinaires, mais plutôt des relations extraordinaires », a dit M. Bourita, dans une déclaration à la presse après un entretien avec Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, mercredi à Nouakchott.



Le chef de la diplomatie marocaine a expliqué que ces relations se caractérisent par bien des spécificités sur les plan historique, humain, de la géographique et du destin commun, soulignant que tout cela exige de faire face aux défis auxquels les deux pays sont confrontés et qu’ils ne peuvent relever qu’ensemble.



Il a rappelé l’accord de fraternité et de bon voisinage signé par Nouakchott et Rabat en 1970 et qui, selon lui, revêt aujourd’hui plus que jamais une importance capitale.



Pour le responsable marocain, il est essentiel aujourd’hui, de profiter des circonstances positives pour activer et dynamiser l’esprit de cet accord et exploiter toutes les possibilités offertes pour hisser les relations vers un partenariat stratégique fort.



M. Bourita considère que les deux pays disposent présentement des mécanismes et d’un cadre juridique nécessaires pour saisir le contexte très favorable des relations bilatérales afin de dynamiser les conventions.



Il s’agit de parvenir à des résultats palpables, a-t-il signalé, prévoyant que les prochains jours seront très positifs à cet égard.



