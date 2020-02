Le prÃ©sident de la CNDH rÃ©pond au discours du dÃ©putÃ© Biram Ã  GenÃ¨ve [VidÃ©o]

Saharamédias - Le président de la commission nationale des droits de l’homme en Mauritanie, Me Ahmed Salem O. Bouhoubeïni s’est déclaré surpris par les propos tenus par l’activiste politique et des droits de l’homme, Biram Dah Abeid, considérant qu’ils étaient contraires au climat qui prévaut entre les autorités publiques, les organisations de la société civile et celles des droits de l’homme.



Pour O. Bouhoubeïni le député se devait de contribuer à cette harmonie de manière positive et réaliste, rappelant que Biram avait été le premier à avoir salué ce climat.



Le président de la CNDH a ajouté que le discours du député Biram rappelle la triste réalité de l’esclavage dans le passé avec les maisons d’esclaves et leurs chaînes, une idée que le monde a déjà dépassé.



Ould Bouhoubeïni a ajouté qu’il aurait souhaité que Biram Dah Abeid invite les organisations non gouvernementales qui l’ont primé à se rendre en Mauritanie pour se rendre compte de ce climat d’ouverture et l’appui apporté aux organisations de la société civile dans le domaine de la protection et la promotion des droits de l’homme.



Le président de la commission nationale des droits de l’homme a invité les organisations qui ont primé le député à venir en Mauritanie et à prendre part aux marches que l’organisation se propose d’organiser.



Biram Dah Abeid avait reçu le prix de la session 2020 du sommet de Genève pour les droits de l’homme et la démocratie, cette institution ayant estimé qu’elle le lui avait délivré pour son courage exceptionnel dans la lutte contre l’esclavage en Mauritanie et la défense de la démocratie et les droits de l’homme.













