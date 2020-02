Nouadhibou : la campagne de sensibilisation contre lâ€™usage de la drogue touche plus de 14000 personnes

Tawary - La commission de la gendarmerie nationale chargée de la lutte contre l’usage de la drogue et des produits psychotropes a touché plus de 14 000 personnes à Nouadhibou, la capitale économique du pays.



Quarante-trois des différents établissements scolaires, des dizaines de représentants des clubs de jeunes, d’associations culturelles et sportives, les détenus de la prison civile, le centre de rétention des mineurs en conflit avec la loi et autres groupements ont été visités par la mission .



Et selon le président de la commission, cette campagne qui a été lancée début janvier dernier a aussi touché parallèlement aux établissements d’enseignement, les casernes des différentes unités des forces armées et de sécurité de la wilaya.



Nous rappelons que la commission a mobilisé d’importants moyens humains, matériels et des outils objectifs pour véhiculer le message afin de toucher le maximum de personnes.



Le choix de Nouadhibou pour cette campagne sur la consommation de la drogue et des stupéfiants est objectif d’où sa spécificité qui est une ville ouverte au monde, souligne une source.



Une campagne similaire a été organisée durant l’année scolaire 2018-2019 dans les établissements secondaires de Nouakchott-Nord et a réduit le nombre de consommateurs de drogue en milieu scolaire et des jeunes non scolarisés,indique une source sécuritaire.









