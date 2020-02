O. Guig de nouveau

Essahraa - La Mauritanie a présenté la candidature du diplomate mauritanien, Mohamed Lemine Ould Guig, à sa propre succession au poste de Secrétaire Général Adjoint de la Ligue des États arabes.



C’est un courrier adressé par le ministre des affaires étrangères Ould Cheikh Ahmed au Secrétaire Général de l’organisation Ahmed Aboul-Gheit qui en fait état.



Le SGA de la ligue arabe est considéré comme étant la seconde personnalité de cette Organisation panarabe. Mohamed Lemine Ould Guig est un homme politique mauritanien né en 1959.



Il fut le 11e Premier ministre de son pays du 18 décembre 1997 au 16 novembre 1998.



