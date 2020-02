Ould Maham: lâ€™attaque de Biram contre son pays est une offense et l'ignorer est un crime (Tweet )

Adrar-Info - L’ancien ministre, Sidi Mohamed Ould Maham, a déclaré que l’attaque du membre de l’Assemblée nationale, Biram Dah Abaid, à partir d’une plate-forme internationale contre son pays, le décrivant comme un régime d’apartheid, est une question qui mérite une réponse offensive de tous les patriotes, s’en taire à cela est un crime.



Il a ajouté: « Nous réalisons tous, que c’est l’intégrité, le patriotisme et l’honnêteté avec soi-même, que ce représentant exprime ses convictions – si c’est la vérité de ses convictions – et qu’elles soient exprimées à partir de l’hémicycle de l’Assemblée nationale mauritanienne avant toute autre plateforme, devant ceux qui l’ont élu, en guise d’honnêteté envers eux, et que sa parole soit une vérité projetée au visage de ses oppresseurs. »



Il a conclu en disant : « je souhaite que ce que j’ai vu soit inexact ».



Source : http://zahraa.mr/node/22797



Traduit par Adrar.info









