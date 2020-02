Lettre ouverte de la communautÃ© mauritanienne en Espagne Ã  Nasser Bourita

AHMED ELY - La communauté mauritanienne résidant en Espagne vous salue et vous souhaite la bienvenue dans votre deuxième pays, la Mauritanie.



Excellence, nous voulons par ce biais vous transmettre une des préoccupations majeures que rencontrent les membres de notre Communauté en Espagne au moment de demander l’octroi du visa de transit aux Consulats du Royaume du Maroc en Espagne et en particulier celui de Bilbao.



Les voyageurs mauritaniens qui se rendent en Mauritanie par voie terrestre sont obligés de passer par le Royaume du Maroc et cela nécessite évidemment un visa de transit.



Ainsi, certains Consulats du Maroc en Espagne dont celui de Bilbao refusent parfois ce visa à nos compatriotes résidents en Espagne sous le prétexte que le porteur du passeport était une fois en Algérie ou simplement ne donnent aucune explication au refus.



A cela s’ajoutent les longues périodes de traitement de visa qui causent une grosse de perte de temps et de multiples désagréments.



Ce problème, Monsieur le ministre doit trouver une solution rapide et adéquate afin de préserver notre estime réciproque et le niveau distingué et fraternel qui caractérise les relations mauritano-marocaines.



Veuillez recevoir les salutations les plus cordiales de la communauté mauritanienne en Espagne.



Union des mauritaniens en Espagne.



Fait à Vitoria le 18 février 2020













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité