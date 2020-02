Signature du procÃ¨s-verbal du 4e round des nÃ©gociations entre la Mauritanie et lâ€™Union europÃ©enne

AMI - Il a été procédé, mercredi soir, dans la salle de conférence du ministère des pêches et de l’Économie maritime à Nouakchott, à la signature du procès-verbal du 4e round des négociations pour un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Mauritanie et l’Union européenne.



Dans ce cadre, les deux parties ont passé en revue le projet texte du nouvel accord et ont convenu que le texte peut être considéré finalisé, sauf changements mineurs qui pourraient se révéler nécessaires lors de la finalisation du protocole et de ses annexes.



La partie mauritanienne a confirmé l’opportunité de garder une référence à la cellule d’exécution dans le protocole. Elle s’est réservé une analyse plus approfondie concernant les éléments de fonctionnement de la cellule susceptibles d’être repris dans une annexe séparée du protocole, avec les lignes directives pour la mise en œuvre de l’appui sectoriel.



A ce propos, la partie européenne s’est engagée à envoyer la dernière version du protocole tel qu’issu de ces négociations avec une proposition d’annexe pour l’appui sectoriel.



Les deux parties ont par la suite procédé à une analyse des appendices et ont définis les éléments nécessitant une mise à jour.



En ce qui concerne l’appendice 1(fiches techniques), la partie européenne a présenté ses attentes en termes de quantités et de conditions techniques pour chaque catégorie.



La partie mauritanienne a pris note de ces attentes et reviendra avec une proposition de la contrepartie financière couvrant la compensation pour l’accès, les redevances des armateurs et l’appui sectoriel.



Pour rappel, la délégation mauritanienne à ces négociations était présidée par M. Sidi Ali Sidi Boubacar, Directeur général d’Exploitation des ressources halieutiques et celle de l’Union européenne par Mme Céline Idil, Chef d’Unité Négociations commerciales et Accords de partenariat de pêche durable.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité