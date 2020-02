Notre pays accueille la rÃ©union des experts prÃ©paratoire du Conseil des ministres des pays du G5-Sahel

AMI - Les travaux de la réunion d'experts préparatoire de la septième session du Conseil des ministres du G5-Sahel, ont débuté comme prévu jeudi matin à Nouakchott.



Ont participé à cette réunion de deux jours des experts des pays du groupe qui travailleront à la préparation de tous les dossiers et programmes qui seront présentés aux travaux du conseil des ministres du G5-Sahel.



Le Secrétaire général du Ministère de l’économie et de l’industrie, M. Ali Soumaré, a déclaré dans un discours prononcé à cette occasion que cette réunion, qui se tient en prélude à la septième session du Conseil des ministres du Groupe G5-Sahel, vise à promouvoir l’intégration dans la région et à instaurer une diplomatie efficace en faveur de la paix et de la promotion du développement dans la région du Sahel, qui constituent des priorités de la politique de Son Excellence, le Président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.



Il a ajouté que cette réunion, prévue par l'article 13 du règlement intérieur du conseil des ministres des pays du groupe du G5-Sahel, abordera sept points, à savoir : le niveau de mise en œuvre des instructions et recommandations des sessions précédentes du conseil des ministres du groupe et de la conférence des chefs d'État, le rapport d'activités du conseil 2019 du secrétariat permanent du G5-Sahel, le rapport d'exécution du budget 2019, le programme de travail annuel 2020 du secrétariat permanent du G5-Sahel, l’examen et la validation du projet de budget 2020, l’examen et la validation du projet de stratégie de communication du G5-Sahel et enfin l’examen et la validation du projet de cadre stratégique intégré du G5-Sahel.



Pour sa part, le Secrétaire permanent du Groupe des cinq pays du Sahel, M. Maman Sambo Sidikou, a expliqué que cette réunion, qui prépare la septième session du Conseil des ministres du Groupe, se focalisera sur l'examen de ce qui a été accompli au cours de l'année 2019 et sur les meilleurs enseignements à tirer pour développer une conception réfléchie de ce qu'il faudra faire en 2020.



Il a ajouté que les travaux de la session en cours se concentreront sur les programmes et projets prioritaires dans les domaines de la sécurité et du développement de la région, rappelant que la session en cours se déroule dans des circonstances particulières après le renouvellement des opérations terroristes dans la région du G5-Sahel.









