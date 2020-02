Un mauritanien nommÃ© Chef du Bureau de lâ€™OIF Ã  LomÃ©

Agence Alwiam d'Informations - Le mauritanien Saidou Alpha Kane est officiellement devenu le nouveau directeur du Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest de l’Organisation internationale de la Francophonie (BRAO-OIF), basé à Lomé.



Le responsable, fonctionnaire à l’OIF depuis 2004, succède à Eric Adja, désormais à la tête de l’Agence francophone pour l’intelligence artificielle (Afria).



Avant de rejoindre Lomé, Saidou Kane a successivement été Spécialiste de programme et Coordonnateur de programmes au siège de l’organisation à Paris.



Pour rappel, la capitale togolaise, « berceau des unités hors-sièges de la Francophonie » selon son administrateur Adama Ouane, abrite depuis 1982 le siège de la représentation Afrique de l’Ouest de l’institution. Il couvre 13 pays (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo.



