Nouakchott: Bourita souligne l'importance de l'accord maroco-mauritanien de fraternitÃ© et de bon voisinage

2M - Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, a souligné, mercredi 19 février à Nouakchott, l’importance de l’accord de fraternité et de bon voisinage, signé entre le Maroc et la Mauritanie en 1970.



Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite aux services consulaires de l'ambassade du Maroc à Nouakchott, en compagnie de son homologue mauritanien, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, M. Bourita a indiqué que cet accord, qui fête cette année son 50ème anniversaire, représente plus que jamais une importance capitale.



Il a ajouté que 2020 sera une année spéciale pour le Maroc et la Mauritanie qui commémorent le cinquantième anniversaire de la signature de cet accord, notant que c'est dans l'esprit de cet accord que les relations entre les deux pays seront revitalisées conformément aux directives des chefs d’Etat des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



M. Bourita, qui avait été reçu lors de sa visite en Mauritanie par le président mauritanien, a qualifié de "très bonnes" et de "fortes" les relations bilatérales, relevant que le caractère exceptionnel de ces rapports sera mis en valeur conformément à la volonté des dirigeants des deux pays.



Il a en outre souligné que les relations maroco-mauritaniennes sont à leur meilleur niveau, ce qui se traduit par l’échange de visites et les contacts permanents, notant que depuis l'année 2018, quelque 33 visites sectorielles ont été effectuées, ce qui reflète la dynamique positive enregistrées actuellement dans ces rapports.



Le ministre a qualifié de "normale" la solidité de ces relations qui puisent leur force, notamment dans la ferme volonté de Sa Majesté le Roi et du Président mauritanien de les développer davantage, ainsi que dans les liens forts entre les deux peuples.



M. Bourita s'est par ailleurs dit "satisfait" de la fluidité qui imprime les procédures de délivrance des visas aux citoyens mauritaniens, considérant que le visa ne devrait pas constituer une barrière entre deux peuples.



Pour sa part, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, a souligné l’évolution que connaissent ces relations, ce qui se reflète par le nombre de visites échangées.



Il a ajouté, dans une déclaration similaire, que les deux pays œuvrent à améliorer les procédures de délivrance de visas aux hommes d'affaires.



Dans ce sens, il a fait savoir que les hommes d’affaires vont bénéficier de visas pour de longues durées afin d'encourager les investissements.



2M.ma avec MAP









