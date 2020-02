La police empÃªche des manifestations devant la primature

Adrar-Info - Une force de police a empêché une manifestation d’être organisée devant le bâtiment du Premier ministre le vendredi 21 février 2020.



La police a utilisé des bâtons pour disperser les participants au concours de l’École nationale d’administration, de journalisme et de magistrature qui ont obtenu une note de 12/20 et plus.



Les manifestants exigent le respect de l’application d’une déclaration faite il y a des semaines par le Premier ministre Ismail Ould Cheikh Sidia confirmant leur acceptation comme ayant réussi au concourt.



Les détenteurs de la note 12/20 et plus, ont organisé une série d’activités de protestation et publié des déclarations exigeant leur équité.



Source ; https://www.alakhbar.info/?q=node/23508



Traduit par Adrar.info









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité