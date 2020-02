Le patronat mauritanien exprime sa solidaritÃ© avec la Chine face Ã  l'Ã©pidÃ©mie du nouveau coronavirus

Xinhuanet - L'Union nationale du Patronat mauritanien (UNPM) a exprimé jeudi par la voix de son président, Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, son soutien et sa solidarité avec le peuple chinois face à l'épidémie du nouveau coronavirus que subit le pays, a appris Xinhua de source officielle.



Au cours d'une visite rendue à l'ambassade de Chine, en compagnie de membres de l'UNPM, le président du patronat mauritanien a déclaré que "sa présence aux côtés de certains des membres du bureau exécutif de l'union traduisait le soutien des hommes d'affaires mauritaniens au peuple chinois et exprimait leur considération pour les efforts extraordinaires et les mesures rapides et strictes prises par les autorités chinoises pour faire face au virus".



Il a en outre "salué la coordination menée par l'ambassadeur et les autorités mauritaniennes pour assurer la sécurité et la santé des ressortissants des deux pays".



Pour sa part, Zhang Jianguo, ambassadeur de Chine en Mauritanie, a remercié le patronat "pour cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du soutien apporté par le peuple mauritanien et sa direction nationale à la République populaire de Chine dans cette dure épreuve".



Le diplomate chinois, a enfin, passé en revue la situation de l'épidémie dans son pays qu'il a qualifié de "stable".



La Chine est le deuxième partenaire commercial de la Mauritanie, après l'Union européenne. Fin









