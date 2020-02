Mauritanie : Le Gouvernement confirme la fin des poursuites contre deux milliardaires opposants

Alakhbar - Le gouvernement mauritanien a confirmé jeudi l’annulation des mandats d’arrêt internationaux contre Mohamed Ould Bouamatou et Moustapha Ould Limam Chaavi, deux milliardaires opposant à l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz.



Donnant l’information, le porte-parole du Gouvernement, Sidi Ould Salem, a précisé qu’il s’agit d’une « décision de la Justice de lever les poursuites contres des citoyens mauritaniens ».



Sidi Ould Salem a démenti l’implication de Mohamed Ould Ghazouani dans cette affaires: « Le président de la République ne donne pas d’instructions à la Justice, a-t-il dit. Peut-être, certains se plaisent de le dire, mais ce n’est pas vrai ; les choses ne se déroulent pas comme ça. La République Islamique de Mauritanie est un Etat de droit.



