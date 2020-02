Rosso en Mauritanie, un nouveau marchÃ© de bÃ©tail pour sÃ©curiser la consommation de viande

RFI Afrique - L’affaire est délicate. Déjà, l’élevage est confronté à plusieurs contraintes d’ordre sanitaire : trypanosomiases, venninoses gastro-intestinales, babiose bovine, tuberculose et cysticercoses.



Ajoutons que la commercialisation du bétail se fait dans des marchés pas toujours appropriés pour ce genre d’activité. Et lors de l’abattage, un autre problème surgit, les glossines, en termes profanes des mouches qui peuvent infecter la viande et autres produits carnés.



Aujourd’hui, nous allons visiter l’ancien et le nouveau marché de bétail de Rosso en Mauritanie. Un nouveau marché de bétail, ça permet de sécuriser la consommation de viande de toute l’agglomération. Nous n’avons pas à aller très loin, car l’ancien marché est en plein centre-ville et le nouveau marché est au PK6, comme on dit là-bas.



Quant à l’ancien marché, c’est un périmètre aux contours mal définis, et qui baigne dans une cuvette insalubre en temps normal. On n’ose imaginer la situation en cas de pluie.



Quelle que soit sa destination, un marché africain ne peut pas fonctionner sans la participation des femmes. On peut même dire que ce sont les femmes qui font vivre un marché, même si ce sont les hommes qui empochent la plus grosse part de l’argent.



Invités :



- Safiatou Omar Dieye, chef de service des filières techniques et du pastoralisme au niveau de la Willaya du Trarza



- Chbeye Mint Assane, représentante des femmes dans le marché de bétail de Rosso



Production : Sayouba Traoré



Réalisation : Ewa Piedel













