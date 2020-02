Nouadhibou : Disparition de cinq pÃªcheurs mauritaniens en mer

Tawary - Cinq pêcheurs mauritaniens sont portés disparus dans les eaux maritimes à Nouadhibou, dans la nuit du vendredi à samedi, selon notre correspondant.



Ils étaient à bord d’une petite embarcation qui a été heurtée en haute mer, par un bateau transportant du matériel et du carburant, précise notre source qui a contacté un membre de la fédération des pêcheurs dans la capitale économique.



Au moment,où, nous mettons en ligne cette information, la nationalité du bateau reste encore inconnue. Des brigades de la marine nationale et des gardes côtes poursuivent les recherches depuis l’annonce du drame.



Très remontés, des dizaines de pêcheurs ont manifesté, ce samedi matin, devant les locaux de la wilaya pour dénoncer ces genres d’accidents souvent causés par des gros bateaux étrangers. Les protestataires dont des parents aux 5 pêcheurs disparus exigent l’ouverture d’une enquête pour que la lumière soit faite sur ce drame.













