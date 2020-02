Un milliard et 600 millions pour la propretÃ© de certaines municipalitÃ©s en Mauritanie

Adrar Info - Le ministre de l’Intérieur, le Dr Mohamed Salem Ould Marzoug, a informé certains maires des conseils locaux que le gouvernement a décidé de diriger un milliard et 600 millions d’ouguiyas pour nettoyer 30 municipalités.



Le ministre a souligné que le projet vise à fournir 2000 opportunités d’emploi, afin de nettoyer les grandes villes et à pomper des liquidités dans certains conseils locaux,. Ce projet entre dans le cadre du programme « mes priorités » engagé par le président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazwani.



Source : http://zahraa.mr/node/22818



Traduit par adrar.info