La dÃ©constrution mÃ©thodique de l'hÃ©ritage de Abdel Aziz

Samba Thiam - On assiste depuis quelques temps à la déconstruction méthodique de l’héritage de Abdel Aziz qui, obstinément, avait poursuivi et consolidé l’œuvre du colonel ould Taya.



Il faut s’en féliciter. Seulement, il ne faut pas que cette démolition soit faite à démi, ou ne serve que des interêts particuliers et partisans …Puisqu’on décide de se débarrasser de cet héritage néfaste du "président des pauvres", et cela jusque dans ses moindres réalisations, autant le faire proprement …Re-changer la Constitution entend-on dire ?



Très bien, mais alors il faut la revoir en revenant et sur la redéfinition de l’identité du pays et sur les bases clairement définies du vivre-ensemble entre Blancs et Noirs.



Il faudrait également, pour aller au bout de cette logique, démanteler toutes ces 9 écoles spéciales monoéthniques, démanteler le secteur de la justice monoethnique, les commissions techniques et de supervision chargées de l’enrôlement tout aussi monoethniques, sans omettre de réformer notre école aux fondements structurellement inégalitaires, la commission des examens et concours, et enfin- les gros morceaux - les corps de commandements monocolores des forces militaires et paramilitaires, le tissu économique aux mains d’une seule composante nationale. Il faudra aussi, sans tarder, abroger toutes ses loi scélérates qui baillonnent les libertés et notre démocratie !



On a remis Bouamatou, Chavi et consort dans leurs droits, naturels, mais on oublie toutes ces autres victimes de Abdel Aziz, dont Ibrahima Sarr et moi-même, seuls locataires de Walata de 1986 à demeurer privés de leurs droits à la pension de retraite …pour leur opposition politique. Il ne faudrait pas que la rectification soit au service du Systeme ou d'une categorie !



La justice pour tous, la justice partout, c’est la condition pour la renaissance de l’espoir et de l’esperance d’une Mauritanie fraternelle et éternelle.



Samba Thiam

22 février 2020













