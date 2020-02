Erdogan : Â« Nous sommes en Libye Ã  lâ€™invitation du gouvernement libyen dâ€™entente nationale Â»

TRT - Le président de la République turque Recep Tayyip Erdogan a fait savoir que les responsables turcs se sont rendus en Libye à l’invitation du gouvernement libyen d’entente nationale qui jouit d’une légitimité internationale.



Le chef d’État turc Erdogan a répondu aux questions des journalistes à Istanbul, portant notamment sur la Libye.



« Le général putschiste des forces à l’est de la Libye, Haftar n’a pas de légitimité. Haftar n’est pas notre interlocuteur. Haftar est un mercenaire là-bas, il n’a pas de légitimité, il est illégal et illégitime. Le leader légitime là-bas, est le Premier ministre Fayyez al-Sarraj.



Nous nous entretenons toujours avec al-Sarraj. L’Occident a invité Haftar là où il a invité al-Sarraj. Si nous sommes en Syrie à l’invitation du peuple syrien, nous sommes également partis en Libye avec laquelle nous avons une fraternité datant de 500 ans, à l’invitation du peuple libyen. Nous avons passé avec la Libye un accord de sécurité pour la formation militaire », a martelé le président turc Erdogan.



Il s’est également attardé sur l’achat de système de défense anti-aérienne américain Patriot à l’actualité ces derniers jours.



« Pour ce qu’il est de l’achat de système de défense anti-aérienne russe S-400, nous avions proposé à Mr. le président américain Donald Trump l’achat de Patriot. Nous pouvons utiliser les S-400 mais également les Patriot, mais ils ne nous ont pas donné de réponse affirmative », a-t-il conclu.













