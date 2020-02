Coronavirus : arrivÃ©e Ã  Nouakchott des 4 Ã©tudiants mauritaniens de Chine qui Ã©taient Ã  lâ€™isolement en AlgÃ©rie

Saharamédias - Arrivée dans la nuit de samedi à Dimanche à Nouakchott des quatre étudiants mauritaniens qui résidaient dans la région de Kobe en Chine, en provenance de l’Algérie.



Ces quatre étudiants avaient été évacués de la ville chinoise en coordination entre les ministères des affaires étrangères des deux pays, dans un vol de la compagnie algérienne.



Ils ont été accueillis à leur arrivée par Mohamed Abderrahmane O. Sidina, ambassadeur directeur du Maghreb Arabe et Ahmedi Haki ambassadeur directeur des mauritaniens de l’extérieur et des affaires consulaires.