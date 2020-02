La Ligue arabe se fÃ©licite de la formation du gouvernement d'union nationale au Soudan du Sud

Xinhuanet - La Ligue arabe a salué dimanche la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale au Soudan du Sud.



Dans un communiqué, Ahmed Aboul-Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe, a félicité les dirigeants sud-soudanais pour la formation de ce nouveau gouvernement, décrivant cette décision comme une étape importante vers la construction des piliers de la sécurité et de la stabilité dans le pays.



Il a exprimé le soutien de la Ligue arabe au Soudan du Sud dans la mise en œuvre des dispositions restantes de l'Accord revitalisé sur la résolution des conflits au Soudan du Sud signé en 2018.



M. Aboul-Gheit a également appelé la communauté internationale à continuer à soutenir le Soudan du Sud et son peuple pour que le processus de paix soit finalement couronné de succès.



Samedi, le Soudan du Sud a formé un gouvernement d'union nationale de transition après des années de guerre civile dans le plus jeune pays d'Afrique.



Riek Machar, ancien chef rebelle sud-soudanais, a prêté serment en tant que premier vice-président du nouveau gouvernement.













