Sommet du G5 : rÃ©union prÃ©paratoire du conseil des ministres

Saharamédias - Les travaux du conseil des ministres du G5 Sahel, préparatoire du sommet de l’organisation prévu mardi prochain ont débuté ce dimanche à Nouakchott.



Les ministres des 5 pays, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et Mauritanie sont présents à cette réunion. La Mauritanie héritera de la présidence de l’organisation dont la priorité demeure la sécurité alors que les attaques des groupes armés dans la région se sont accrues.



Face à cette recrudescence les armées des pays et les forces qui les soutiennent s’organisent avec cette opération annoncée par le Niger et qui a permis de mettre hors d’état de nuire de 120 terroristes.