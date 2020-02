La coalition sous direction saoudienne dÃ©clare avoir dÃ©jouÃ© une attaque des Houthis en mer Rouge

Xinhuanet - La coalition dirigée par l'Arabie saoudite impliquée dans la guerre au Yémen a annoncé dimanche avoir déjoué une "attaque terroriste" en mer Rouge.



Le porte-parole de la coalition, Turki Al-Maliki, a déclaré dans un communiqué qu'une attaque à l'aide d'un bateau chargé d'explosifs guidé à distance par la milice des Houthis avait été déjouée dimanche matin dans le sud de la mer Rouge.



La milice des Houthis a lancé le bateau piégé au large du gouvernorat de Hodeïda et la marine de la coalition l'a détruit, a-t-il affirmé.