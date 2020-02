Mauritanie-EAU : rÃ©union de la commission mixte de coopÃ©ration en mars

Saharamédias - Le ministre émirati des affaires étrangères et de la coopération internationale Abdalla Ibn Zayed Al Nahyane est attendu à Nouakchott à la tête d’une importante délégation d’investisseurs de son pays pour prendre part à la deuxième session de la commission mixte de coopération mauritano-émiratie.



Cette session se tiendra les 11 et 12 mars prochain. Selon le conseil émirati pour les investisseurs à l’étranger cette visite est destinée à évaluer les opportunités d’investissement économiques et commerciales en Mauritanie.