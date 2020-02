Messaoud O. Boulkheir : Â« je nâ€™ai pas perdu lâ€™espoir de gagner les Ã©lections prÃ©sidentielles Â»

Saharamédias - Le président de l’alliance populaire progressiste (APP), Messaoud O. Boulkheir, a déclaré dimanche qu’il n’a pas perdu l’espoir de se présenter aux élections présidentielles et de les gagner.



L’article 26 de la constitution mauritanienne interdit à celui qui a dépassé l’âge de 75 ans de se porter candidat aux élections présidentielles, une disposition dont l’APP avait souhaité sa suppression lors du dialogue politique organisé en 2016.



Le président de l’APP qui s’exprimait lors d’un meeting organisé par son parti a encore dit que sa formation politique n’était pas la porte d’accès à des postes de responsabilité dans les sphères de l’état.



Ould Boulkheir qui s’exprimait pour la première fois depuis l’organisation des élections présidentielles, a proposé à celui qui cherche un emploi ou une fonction d’adhérer au parti union pour la république.



Il a appelé le régime à organiser un dialogue national inclusif qui réunira tous les mauritaniens dans toute leur diversité et leur appartenance politique.



Le président de l’APP a révélé qu’il avait réaffirmé cette nécessité au président Mohamed O. Cheikh Ghazouani avant son élection en août de l’année dernière.



Il a invité les mauritaniens à adhérer à son parti et à voter pour lui lors des élections, l’unique voie selon lui d’obtenir une majorité et de créer des opportunités d’emplois.













