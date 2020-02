Mauritanie: Messoud annonce son retour Ã  lâ€™opposition

Senalioune - Le chef du parti de l’Alliance populaire progressiste (APP), Messoud Ould Boulkheir, a annoncé son retour dans l’opposition, après l’avoir quitté lors des dernières élections présidentielles, appelant à la nécessité d’ouvrir un dialogue global entre les politiciens du pays.



Messoud a révélé lors d’un meeting organisé à Nouakchott, qu’il avait soutenu le président Mohamed Ould Ghazouani lors des récentes élections présidentielles, et lui avait demandé d’ouvrir un dialogue politique dès qu’il y serait élu comme condition.



Il a regretté la précédente déclaration du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, dans laquelle il a déclaré qu’il ne voyait aucune importance pour un dialogue politique à l’heure actuelle.



Ould Boulkheir a également évoqué la voie politique de son parti, soulignant qu’il cherche à soutenir l’unité nationale avec un dialogue inclusif. Il a aussi annoncé que le parti APP tiendra son congrès bientôt pour élire un nouveau bureau.









