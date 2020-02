Cyclisme: le Tour du Sahel lancÃ©, le 3 mars prochain

RIM Sport - Le Tour du Sahel sera officiellement lancé, le 3 mars prochain. La troisième édition enregistrera cette année la présence d'au moins 10 nations (africaines et européennes en plus de deux équipes mauritaniennes).



Une mission de deux jours menée par Teyib Taher, le Secrétaire Général de la Fédération Mauritanienne de Cyclisme, Mohamed Feily conseiller technique en charge de la communication au ministère de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports et Laurent Bezault de l'Union de Cyclisme International (UCI) et directeur du Tour International de Mauritanie a permis d'arrêter le parcours de la 3eme édition de la Mauritanie dénommée Tour du Sahel.



Ainsi, la première étape est prévue le 3 mars à Nouakchott. Par la suite, les équipes vont entrer dans le vif. la seconde étape de 83 km entre Oum Tounsi et Benichab.



Apres une nuit de repos à Akjoujt au programme le 4 mars au matin une étape d'endurance de 123 km entre Akjoujt et Ain El Taya.



Apres une autre nuit de repos à Atar, les cyclistes se mesureront le 5 mars sur 103 km entre Atar et Choum. Ensuite transbordement sur Zouerate où ils aborderont l'avant-dernière étape le 6 mars sur 76 km entre F'Derik et Zouerate.



Transbordement sur Atar où les attends la dernière étape le 7 mars avec beaucoup de difficulté sur la boucle Aoujeft -Atar sur une distance de 70 km avec une descente de la montagne.



