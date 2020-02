Une dÃ©lÃ©gation de la FBBRIM reÃ§ue par lâ€™ambassadeur de Chine

RIM Sport - Son Excellence M. ZHANG Jianguo, Ambassadeur de Chine en Mauritanie, reçoit une délégation de la Fédération Mauritanienne de Basket-ball.



Une délégation de la Fédération Mauritanienne de Basket-ball conduite par Monsieur Youssouf Fall, Président et comprenant respectivement Me Mohamed Maatallah et Amadou Ousmane Mbodj, respectivement Vice-Président et Secrétaire Général de la Fédération, a été reçue, ce lundi 24 février 2020, par Son Excellence Monsieur M. ZHANG Jianguo, Ambassadeur de Chine en Mauritanie.



L’entretien a porté sur les possibilités d’accompagner la Fédération dans la réalisation de ses projets prioritaires visant la relance du basket-ball dans le pays.



FBBRIM









