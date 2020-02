Riad-Une maison sâ€™Ã©croule, fait un mort et une blessÃ©e grave

Tawary - Une maison s’est écroulée, ce lundi après-midi,(24 février), dans le quartier PK 11 de Riad non loin de la zone administrative, au sud de Nouakchott et a fait un mort et un blessé grave, rapportent des témoins oculaires.



Il s’agit d'une jeune fille du nom de Fatimetou Mint Baba et sa mère, elles dormaient sous un hangar planté dans la cour de leur maison en chantier. Et c'est une partie de la maison qui est tombée sur le hangar. La fille serait décédée suite à des blessures à la tête, indique-t-on.



La mère qui se trouve dans un état critique est sous haute surveillance médicale dans les urgences de l’hôpital de l’Amitié d’Arafat (Nouakchott-Sud), dit-on.



Alertées les autorités administratives et sécuritaires se sont rendues sur le lieu du drame. Et selon une source, le maçon a été entendu sur la situation de la construction.



A suivre.













