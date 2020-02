SÃ©curitÃ©: Arrestation de 10 migrants yÃ©mÃ©nites Ã  Boulenouar (Sources)

Tawary - Selon des sources bien informées, l’une des brigades mobiles de la gendarmerie nationale à Nouadhibou, au nord du pays, a intercepté, ce lundi 24 février, un groupe de 10 migrants de nationalité yéménite, au PK 180 de l'arrondissement de Boulenouar, le long du chemin de fer.



Ils ont été acheminés à Nouadhibou pour être entendus sur leur situation et leur destination finale. Ces derniers sont entrés en territoire mauritanien en situation régulière, dit-on. A noter que le chemin de fer relie Nouadhibou à Zouérat qui ouvre sur le Sahara.