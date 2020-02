Coupe nationale : tirage au sort du 3 Ã¨me tour

RIM Sport - La Ligue Nationale de Football a procédé, ce dimanche (24 février 2020), au tirage au sort du troisième tour de la Coupe du Président.



Lemjeidri recevra les Souvara à Akjoujt, tandis que Gourel Sangué accueillera Alem à Kaedi. Les deux qualifiés rejoindront les quatorze formations de la Super D1 en Huitièmes de finale, prévus les 5, 6 et 7 mars prochain.



Rappelons qu’au deuxième tour, FC Lemjeidri s’était imposé face au FC Akjoujt 3 buts à 1.FC Gourel Sangué poursuit son parcours en disposant d’Etoile Nouakchott 1 à 0.ASC Riadh s’incline 1 à 2 face au FC Souvara Riadh.



Signalons qu’au premier tour FC Akjoujt avait éliminé FC Salahddine (1-1 ; 4TAB à 2).FC Alem avait barré la route au FC Chemama 2 buts à 1.FC Lemjeidri avait disposé du FC Hadaek (3 -1).Etoile Nouakchott avait battu FC Brakna 2 buts à 1.Et enfin Souvara s’était imposé 2 buts à 1 face à l’AS Douanes.



