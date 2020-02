Ould Hademine devant la commission d'enquÃªte et des ministres attendent

Al-akhbar - L'ancien Premier ministre Yahya Ould Hademine s’est présenté mardi 25 février courant devant la commission d'enquête parlementaire, ont révélé des sources.



La commission a questionné Ould Hademine au sujet de dossiers inscrits au menu de ses enquêtes et relevant des compétences de l’ex Chef du gouvernement, en vertu du poste qu’il occupait au cours de la décennie passée, indique-t-on.



La commission doit entendre également d’autres anciens ministres dont Mohamed Abdallahi Ould Ouada et Moctar Dia Malal.



