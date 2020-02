Retenue de 6000 Ouguiyas du salaire de chaque enseignant qui irait en grÃ¨ve cette semaine (privÃ©)

Adrar-Info - Le ministère de l’Enseignement fondamental et de la Réforme de l’éducation en Mauritanie a décidé de rétablir une ancienne méthode du ministère, dans le but de réprimer le mouvement de protestation des enseignants, de briser la volonté de ceux qui réclament une réforme du secteur et de réhabiliter les enseignants.



Le ministère a informé les syndicats de l’éducation qu’il avait décidé de retirer six mille ouguiyas du salaire de chaque enseignant participant à la grève prévue pour la fin de cette semaine, après que les négociations entre le gouvernement et les syndicats aient abouti à une impasse.



Certains observateurs pensent que les partisans de l’ancien régime détenant toutes les administrations régionales, tentent de tourner une large partie de la population contre le président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazwani et son gouvernement au début de son règne, et de faire pression pour l’échec de tout mouvement de réforme que connaitrait le secteur, en creusant le fossé entre les syndicats et le ministère.



Le nouveau ministre de l’enseignement fondamental travaille à développer une position réformiste, mais les administrations régionales sont toujours hors de son emprise, en raison de la réticence du gouvernement à apporter un changement dans le système éducatif ,depuis l’élection du président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazwany en juin 2019.



Source : http://zahraa.mr/node/22845



Traduit par Adrar.info









