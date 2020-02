Sebkha : Sur instruction du parquet, la police arrÃªte les agresseurs des fonctionnaires de la commune

Adrar-Info - Les forces de sécurité mauritaniennes ont arrêté les individus accusés d’avoir agressé des employés de la municipalité de Sebkha dont l’adjointe du maire, à la suite d’une plainte déposée par des employés devant le parquet après que la police ait refusé de les arrêter.



Un certain nombre d’employés de la municipalité de Sabkha, y compris la maire adjoint, Aicha Ba, ont déclaré avoir été agressés par des proches parents de l’entrepreneur municipal Idoumou Ould Abeidalla, lorsqu’ils ont voulu fermer les kiosques que la municipalité louait à Ould Abeidalla, et dont la durée du contrat a expiré.



L’incident s’est produit le 06 février et les employés ont déclaré à Alakhbar.info que la police du commissariat n° 2 de Sabkha avait refusé de recevoir leurs plaintes ou d’arrêter les accusés.



Le maire de Sabkha Boubacar Soumaré a déclaré que le contrat qui liait la municipalité à Ould Abeidalla a expiré le 2 janvier 2020, qualifiant ce contrat de ne pas servir la municipalité ni ses intérêts, et accusant Ould Abedalla de faire du chantage aux commerçants pour qu’ils continuent de lui payer le loyer.



Le maire Soumaré a remercié le pouvoir judiciaire d’avoir rempli son devoir en arrêtant les accusés. Il se félicite qu’il y ait une autorité qui comprenne et joue son rôle et remplisse ses fonctions face aux défis du développement.



Source : https://www.alakhbar.info/?q=node/23600



Traduit par Adrar.info



------



Nouakchott le 24 Février 2020



*Condamnation à la prison*



Idoumou Abeidallahi ancien conseiller municipal et fameux candidat malheureux aux élections à Sebkha gérait un contrat de concession pour 55 kiosques au marché. Ce contrat signé le 2 janvier 2015 pour 5 ans a pris fin le 2 janvier 2020.



C’est évidemment un contrat complaisant qui ne sert pas les intérêts de la commune et qui fait partie des contrats dénoncés par la Cour des Comptes.



Mais Idoumou refuse d’arrêter d’exploiter ce contrat et se livre à un racket des commerçants les obligeant à continuer à lui verser les loyers.



Devant l’inaction des autorités territoriales les adjoints et employés de la mairie alertés par les commerçants sont venus faire un état des lieux sur le terrain il y a 18 jours. Ils ont été attaqués et frappés par les frères d’Idoumou.



Le Commissariat de Sebkha 2 a refusé d’enregistrer les plaintes des victimes. J’ai dû rencontrer le jour même le procureur de la République pour qu’il ordonne au commissaire de faire son devoir. Les plaintes ont donc été déposées et aujourd’hui après un véritable parcours du combattant un des frères qui a été le plus virulent a été déféré et l’autre mis sous contrôle judiciaire.



Je remercie la justice d’avoir rétabli l’autorité de la Mairie. Je remercie également tous ceux qui nous soutiennent activement.



Nous avons clairement besoin à Sebkha d’une autorité territoriale consciente de son rôle et des enjeux de développement.



*Source : Aboubacar Soumaré dit Aka Maire de Sebkha*













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité