Mauritanie: lâ€™appel dâ€™offres pour la 4G jugÃ© infructueux

Financial Afrik - Cheikh Ahmed Ould Sid’Amed, président de l’Autorité Mauritanienne de régulation (ARE), a déclaré – ce lundi 24 février – infructueux l’appel d’offre relatif à l’attribution de licences 4G lancé le 13 janvier dernier.



Cela en raison des offres émanant des trois opérateurs de téléphonie mobile actifs en Mauritanie – en l’occurrence Mauritel, Mattel, Chinguitel – qui se situent en deçà du tarif fixé par l’ARE pour l’octroi de la licence 4G qui est d’un montant de 10 milliards d’ouguiyas soit (24M€) et d’une durée d’exploitation de 10 ans.



Le président de l’Autorité de régulation n’a pas les chiffres liés à la soumission de chacune de sociétés de téléphonie qui avaient retiré le dossier de l’appel d’offres lancé le 13 janvier passé.



L’ARE qui avait l’intention d’attribuer trois licences 4G d’une durée d’exploitation de 10 chacune a-t-elle renoncé à ses ambitions de trouver preneur ? En tous cas elle n’a pas formule d’appel d’offres après l’expiration de celui du 13 janvier.



C’est la troisième fois que l’Autorité de régulation fait choux blanc en ce qui concerne sa tentative de trouver acquérir à la licence 4G. En effet en fin 2018 début 2019 avait fait deux offres qui n’avaient guère intéressé les opérateurs de téléphonie présents en Mauritanie.



Samba Camara









