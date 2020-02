Ould Maham Ã©crit: Il nâ€™y a pas dâ€™alternative Ã  lâ€™Ã‰tat, mÃªme si le voyage est long

Adrar-Info - Toutes les formes d’organisation pendant la période précédant l’État national, dont les plus importantes sont le système tribal, ne répondent plus aux besoins de la personne mauritanienne et ne répondent pas à ses aspirations en matière de sécurité, de santé, d’éducation et de services, sans parler de ses relations avec le monde qui l’entoure.



Aussi, son (le système tribal ) détournement par les régimes successifs et sa domination du champ politique à certaines époques le mettent davantage adversaire à l’État, et créent de lui l’opposé de ses institutions, ce qui nécessite de nous une forte prise de conscience et un travail intensif, afin de renforcer l’État, son système républicain, ses institutions et de polariser notre loyauté envers eux seuls.



Il est demandé également à l’État de créer des conditions qui incluent cela, en fournissant un travail décent à tous ses citoyens, en développant et en élargissant le réseau national de services, en particulier dans les domaines de la justice, de la santé, de l’éducation, de l’emploi, des pensions et des services sociaux.



Ce n’est qu’alors que la loyauté absolue du citoyen envers l’État et l’État seul sera réelle, et dans la mesure où l’État protège ses citoyens, ils lui échangeront la même protection et plus encore.



Il est vrai que l’État tout au long de son histoire a souffert de la rareté des moyens, de la fragilité du cadre humain et de l’ignorance des exigences de l’État, qui ont affaibli l’administration et l’ont rendue la proie de toutes les maladies et contradictions de la société, mais le temps est encore propice pour y remédier et surmonter tous ces obstacles par un diagnostic objectif précis et un travail sérieux et honnête.



À propos des franges sociétales nous en parlerons plus tard.



Sidi Mohamed Ould Maham / ancien ministre



Source : http://zahraa.mr/node/22846



Traduit par Adrar.info









