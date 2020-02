GenÃ¨ve : Le commissaire aux droits de l'homme reÃ§oit les ambassadeurs des pays arabes au CDH

AMI - Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Hacena Ould Boukhreiss a tenu, mardi, en marge de sa participation aux réunions de la 43eme session du conseil des droits de l'homme à Genève, une séance de travail avec les ambassadeurs et les représentants des pays arabes au conseil des droits de l'homme.



A cette occasion, le commissaire a insisté sur la solidité des relations qui existent entre la Mauritanie et ses frères arabes, soulignant que la Mauritanie s'emploie à renforcer ces relations de manière plus forte à travers l'action commune au sein du conseil des droits de l'homme.



Il a ajouté que le gouvernement mauritanien place à la tête de ses priorités le renforcement et la protection des droits de l'homme pour la construction d'un,e société développée basée sur les piliers de l'Etat de Droit et des institutions, l'ancrage de la démocratie, la propagation de la justice et du respect des libertés à travers la généralisation et le développement des services sociaux de base au profit de tous les citoyens et des résidents légalement sur le territoire national.



Le commissaire aux droits de l'homme a en outre affirmé la volonté de la Mauritanie à faire tout ce qui nécessaire pour renforcer la paix, la promotion des droits de l'homme et leur protection au niveau international.



Il a appelé les ambassadeurs et les représentants des pays arabes à soutenir la candidature de la Mauritanie aux élections des instances des traités relevant des Nations Unies prévues au mois de juin prochain à New York, soulignant que la Mauritanie se présente à ces élections pour être membres à la commission des Nations Unies pour les droits de l'homme et de la commission de l'éradication de la discrimination contre la femme.



Le président du groupe arabe au conseil des droits de l'homme a exprimé le soutien du Groupe à la Mauritanie.



La rencontre s'est déroulée en présence de M. Bal Mohamed Lehbib, ambassadeur de Mauritanie en Suisse.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité