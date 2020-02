Signature d'un protocole de coopÃ©ration entre le SecrÃ©tariat Permanent du G5 Sahel et l'UCCI G5 Sahel

CCIAM - En marge de La Conférence des Chefs d’Etat du G5 Sahel qui se tient à Nouakchott en Mauritanie ce mardi 25 février 2020, l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie du G5 Sahel – UCCI G5 Sahel et le Secrétariat Permanent du G5 Sahel ont signé un protocole d’accord de coopération.



Ce Protocole d’accord de coopération vise à accompagner les pays membres du G5 Sahel pour une prise en compte effective des défis sociaux économiques, et le renforcement de la résilience dans cet espace mais aussi l’optimisation de l’exploitation des potentialités des pays membres.



La signature de cette convention entre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Investissement Prioritaire du G5 Sahel. Globalement il s’agira de mener ensemble des projets contribuants à la lutte contre le chômage et la pauvreté, et de favoriser la fluidité des échanges sur les différents corridors de l’espace G5 Sahel.



Spécifiquement, ce protocole d’accord met l’accent sur des projets à effets rapides en privilégiant les zones particulièrement démunies, ce qui devrait dans un très court terme, améliorer les conditions de vie des populations de façon concrète et visible.



Concrètement, à travers la signature de ce protocole entre l’UCCI G5 Sahel et le G5, les deux institutions marquent leur volonté de renforcer leur coopération sur le volet développement économique des pays de l’espace G5 Sahel.



Le protocole d’accord de coopération a été signé par le Secrétaire Permanent du G5 Sahel Monsieur Maman Sambo SIDIKOU et le Président en exercice de l’UCCI G5 Sahel, Monsieur Ahmed Baba ELEYA Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie.













