Abdel kader ould Mohamed : Objection Maitre Tandia !

Adrar Info - J’ai lu la plaidoirie de Mr Tandia Bakary en faveur du Député Biram.



Tout en lui concédant que la défense des droits de l’homme est universelle et que par conséquent Monsieur le député est, en la matière, en droit de dire ce qu’il veut en Mauritanie et ailleurs. Je constate, néanmoins, que Monsieur Tandia n’a pas mentionné les termes de la discorde qui ont déclenché une levée de boucliers.



Il serait, certes, injuste de reprocher à Monsieur Le député la dénonciation des violations des droits de l’homme en Mauritanie dans le passé et au présent ainsi que des inégalités économiques et sociales mais il est, aussi inadmissible de ne pas réagir avec véhémence à ses propos tenant à l’existence d’un apartheid arabo-musulman implanté en Afrique de l’Ouest.



C’est cette accusation relevant du n’importe quoi que Monsieur Tandia a soigneusement évitée dans sa défense car il sait bien qu'en accusant l'islam de racisme, il s’accuse lui-même et accuse par-delà les peuples de la sous-région, sa propre communauté ethnique ainsi que les autres communautés de Mauritanie.



Au demeurant Monsieur Tandia qui porte le nom d’une famille aristocratique soninkė est bien placé pour savoir que les ex-esclaves réels ou supposés de sa communauté qui ont voté, dans leurs villages, massivement pour le Député Biram n’ont jamais été opprimés par les les «Arabo-berbères» ..



Or en matière de droits de l'homme, comme en toute matière, les mots doivent avoir un sens et un bon défenseur des droits de l’homme se doit de le peser et de ne pas sacrifier les adjectifs. C’est une insulte à l’égard des victimes de l’apartheid que de ternir leur mémoire par le faux et l'usage du faux.



C’est peut-être ce qui explique la retenue de Maître Tandia lequel a, visiblement, laissé le sale boulot à Monsieur le député moyennant un prix du courage bien dérisoire.



Il aurait été plus sage, lui qui appelle, en toute sagesse à explorer les voies de la justice traditionnelle, de miser sur l'exploit institutionnel qu'il vient de réaliser lors des dernières élections législatives en portant le député Biram au zénith sous les couleurs d'un parti nationaliste arabe, de surcroît baathiste. Il aurait été, plus loyal de sa part et de la part de son allié de circonstance, de ne pas ternir leur cause par une accusation aussi grave que mensongère tenant à l’existence d’un apartheid arabo-musulman en Afrique de l’Ouest.



Une juste cause n'a pas besoin d’être défendue par une telle énormité et rien ne nous oblige à croire un défenseur des droits de l'homme qui prétend avoir fait passer un dromadaire par le chas d’une aiguille.



Abdel kader ould Mohamed



