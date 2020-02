Le PrÃ©sident de la RÃ©publique se rend en Arabie Saoudite pour une visite officielle

AMI - Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République, a quitté Nouakchott, mercredi matin, pour Riyad en visite officielle au Royaume d'Arabie Saoudite à l'invitation de son frère, le gardien des lieux saints.



A son départ, le président de la République a été salué à l'aéroport international de Nouakchott "Oum Tounsy", par le Premier ministre, Ismail Beddah, Cheikh Sidya, le secrétaire général de la présidence de la République, M. Mohamed Salem Ould El Bechir, la ministre-conseillère à la présidence de la République, Dr Koumba Ba, un certain nombre de membres du gouvernement, le chef d’Etat major particulier du Président de la République, de la directrice adjointe de cabinet du Président de la République, du Wali de Nouakchott Ouest et de la présidente du Conseil régional de Nouakchott.



Son Excellence le Président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant:



- Ismail Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur,



- Abdel Aziz Ould Dahi, ministre de l'économie et de l'industrie,



- Mohamed Ould Abdel Fettah, ministre du pétrole, des mines et de l'énergie,



- Sid’ Ahmed Ould Mohamed, ministre du commerce et du tourisme,



- Dy Ould Zein, ministre du développement rural,



- Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de Cabinet du Président de la République,



- Sidi Ali Ould Sidi Ali, notre ambassadeur à Riyad,



- Ahmed Ould Bah dit Hmeida Conseiller à la Présidence de la République,



- Ahmed Ould Bahine, chargé de mission à la présidence de la République,



- Mohamed Mahmoud Ould Ematt, conseiller à la présidence de la République,



- Sidi Mohamed Ould Sidi Jaafar, chargé de mission à la Président de la République,



- El Hacen Ould Ahmed, directeur général du Protocole d’Etat.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité