Le Centre hospitalier national (CNH) refuse de soigner des manifestants blessÃ©s

Adrar-Info - Le service des urgences de l’hôpital national a refusé de soigner des manifestants blessés, après que la police soit intervenue pour briser leur mouvement, devant le premier ministère ce matin, mercredi 26 février 2020.



Selon le porte-parole du groupe, Fah Ould Cheikh Ahmed, l’hôpital a exigé des blessés, qu’ils fournissent un document signé de la police, précisant les circonstances de l’accident qui a provoqué les blessures. Ould Cheikh a ajouté que les blessés ont refusé l’exigence du service des urgences, expliquant qu’ils sont des citoyens qui ont droit aux soins des soins.



Il a souligné que ce qui s’est passé leur donne l’impression, qu’ils ne sont pas des citoyens malgré la fierté des dirigeants de l’État, à dire qu’ils œuvrent pour l’application de la justice.



Le porte-parole a souligné la poursuite des manifestations, tant que les déclarations les concernant, faites par le Premier ministre Ismail Ould Cheikh Sidia devant le parlement, il y a quelques jours, ne sont pas appliquées.



Ould Cheikh Sidya a indiqué que tous les participants sont admis au concours de l’Ecole nationale d’administration et ont obtenu une note de 12/20 ou plus, et ne demandent que la mise en œuvre des déclarations du Premier ministre.



