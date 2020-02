Missions de l'UPR en perspective

Le Calame - Le bureau exécutif de l'UPR s'est réuni sous la présidence de l'ingénieur Sidi Mohamed Ould Taleb Amar dans une session ordinaire mardi soir 25 février au siège central du parti à Tevragh Zeina.



L'ordre du jour était de quelques points dont essentiellement la préparation des modalités d'envoi de missions du parti dans toutes les wilayas du pays pour expliquer les conclusions et les recommandations du dernier congrès , faire face au discours de haine et valoriser ce qui a été réalisé du programme "Mes engagements" du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.













