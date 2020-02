Tentative avortÃ©e dâ€™introduire de la drogue dans le pÃ©nitencier de Bir Moghrein

Sahara Médias - La garde mauritanienne a fait échec à une tentative d’introduire une quantité de drogue dans la prison de Bir Moghrein, cachée à l’intérieur de morceaux de savon.



Selon le correspondant de Sahara Medias ces quantités ont été découvertes lors de vérifications faites par les gardes de la prison sur des effets personnels des détenus et leurs repas. Les quantités découvertes étaient minutieusement cachées à l’intérieur de morceaux de savon destiné aux prisonniers.



Les autorités mauritaniennes avaient saisi ces derniers temps des quantités de drogue dans différents endroits de la wilaya de Tiris Zemour, dont la plus récente est celle effectuée par la gendarmerie, au début de ce mois, à l’intérieur du poste de santé de Bir Moghrein où se rendent les détenus pour recevoir des soins.



L’état-major de la garde nationale avait procédé au remplacement des gardes qui étaient en faction dans cette prison après la fin de la période qui leur avait été fixée.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité