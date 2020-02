Ghazouani plaide de nouveau pour le placement du G5 sous le Chapitre VII de la Charte de l'ONU

Al-akhbar - Le nouveau président en exercice du G5 Sahel, le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a annoncé la poursuite du plaidoyer en vue de l’obtention d’un mandat sous le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ainsi qu’un financement pérenne pour la Force Conjointe.



"Nous devons œuvrer pour une meilleure anticipation des risques et une meilleure coordination de nos interventions notamment dans les zones les plus sensibles, a indiqué le chef d’État mauritanien lors de la 6e conférence des chefs d’État du G5 Sahel.



Il va sans dire que l’efficacité opérationnelle suppose des troupes aguerries, de plus en plus mobiles et dotées d’équipements adaptés. Il s’agit de poursuivre l’approche engagée jusqu’ici par le G5 Sahel et basée sur le triptyque, sécurité, éducation et développement".



"Le G5 Sahel porté par une forte volonté politique constante des États qui le composent, demeure un mécanisme de choix pour tous ceux qui souhaitent conjuguer et optimiser leurs efforts afin d’obtenir des avancées décisives dans l’entreprise salvatrice que nous menons", a-t-il ajouté.









