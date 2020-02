Le prÃ©sident de la CNDH Me Ahmed Salem Bouhoubeyni reÃ§oit Mme Jutta Urpilainen

CNDH - Dans le cadre de la visite qu’elle effectue en Mauritanie, Mme Jutta Urpilainen commissaire européen aux partenariats internationaux a eu des entretiens aujourd’hui avec maitre Ahmed Salem Bouhoubeyni, président de la Commission nationale des droits de l’Homme.



Les entretiens ont porté sur une analyse de la situation des droits de l’Homme dans le pays et les voies et moyens de renforcer le partenariat qui lie la Commission nationale des droits de l’Homme et l’Union Européenne.